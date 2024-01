Oggi, 15 gennaio, è il Blue Monday, il giorno più triste dell’anno

Ma cosa sappiamo di questa giornata? Innanzitutto non esiste alcun fondamento scientifico, nonostante la teoria nasca da un’equazione elaborata da Cliff Arnall della Cardiff University, che disse chiaramente di aver calcolato questa data per aiutare le compagnie di viaggio ad analizzare la tendenza dei loro clienti, osservando come questi ultimi fossero più propensi a prenotare un viaggio quando si trovano in uno stato di profondo malumore.