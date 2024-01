Rifreddo, premiati i presepi di “Decoriamo insieme questo Natale”

Negli scorsi giorni il Consiglio Comunale dei Ragazzi l’Amministrazione comunale senior hanno effettuato le premiazioni del concorso “Decoriamo insieme questo Natale”. Un’iniziativa che invitava i rifreddesi a creare un loro piccolo presepe e a portalo nella Chiesa Maria Regina affinché venisse esposto.

L’idea è nata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi è realizzata in collaborazione con il Comune e la Parrocchia di del piccolo comune della Valle Po. Un’idea molto apprezzata in quanto ha dato un'opportunità di espressione artistica ad adulti, bambini, famiglie ma anche gruppi appositamente creatisi per l’occasione. I presepi realizzati sono stati costruiti con materiali diversi dando vita ad idee originali e creative. Ci sono stati, infatti, presepi realizzati in delle cortecce e tronchi di alberi, con materiali di recupero e differenziati, ma anche creazioni all’interno di altri oggetti quali zucche o vasi di vetro. Ancora altri hanno puntato sulla realizzazione di quadretti artistici oppure utilizzato: cotone, cartone, plastica e materiali vegetali ed addirittura generi alimentari.

Tutte le realizzazioni sono state esposte nella chiesa parrocchiale rifreddese per l’intero periodo natalizio e durante la tombolata del 5 gennaio sono stati ringraziati con un “dolce” premio tutti i partecipanti all’iniziativa, da parte del Comune di Rifreddo e del CCR, anche esso realizzatore di uno dei presepi esposti. “Abbiamo - ha commentato il vicesindaco Elia Giordanino - fin da subito registrato molto interesse attorno alla mostra, con tante idee e tanti presepi originali.

“L’iniziativa - ha aggiunto la consigliera - Valentina Cesano è stata l’occasione per stimolare la creatività e la manualità dei bambini e delle loro famiglie, ma anche un modo per riscoprire la tradizione del presepe e abbellire ancora di più la nostra chiesa, dove tra l’altro anche i volontari della Parrocchia hanno realizzato un fantastico presepe meccanico”. Insomma un evento che già alla sua prima edizione ha riscontrato un indubbio interesse e per il quale la consigliera Giulia Perotto ha voluto: “ringraziare l’educatore Andrea Costa, i ragazzi del CCR e più in generale tutti coloro che si sono impegnati ed hanno partecipato”.