Masso cade da una parete di roccia a San Damiano Macra, interrotta strada comunale

E’ in questo momento interrotta la circolazione stradale lungo la strada comunale che, in territorio di San Damiano Macra, attraversa la frazione di Comba Mala, in direzione della vicina Paglieres.

Qui, nella mattinata di oggi, lunedì 15 gennaio, un masso di notevoli dimensioni si è staccato da una parete di roccia andando a fermarsi in mezzo alla carreggiata.

Fortunatamente nessuno vi transitava in quel momento, cosicché il fatto non ha avuto altre conseguenze se non i disagi recati alla circolazione stradale e l’isolamento recato ai residenti di un paio di abitazioni che sorgono a monte dell’interruzione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Si attendono le operazioni di rimozione del blocco di pietra.