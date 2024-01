“Seminare parole nella terra”: al via il non-concorso letterario dedicato agli alberi

Il Comizio Agrario in collaborazione con la non-rivista monregalese online di letteratura ed altro “Margutte”, bandisce la sesta edizione del non-concorso letterario “Seminare parole nella terra” che per il 2024 ha come tema gli alberi (da frutta e non solo) in tutte le loro declinazioni alimentari, simboliche, ambientali, storiche, scientifiche, economiche e culturali.



La scelta di questa tematica nasce per ricordare il 105° anniversario della creazione da parte del Comizio Agrario dell’Associazione degli “Amici dell’Albero” (1919) che operò per diversi anni nel Monregalese.

Gli alberi fruttiferi (meli, peri, ciliegi, castagni etc.) e gli alberi boschivi (querce, faggi, tigli, carpini, conifere etc.) sono estremamente importanti per la vita di tutti gli esseri viventi e questo ci sprona a promuovere poesia o prosa dedicata a questi protagonisti di frutteti, boschi, parchi e giardini.

Il paesaggio, la cultura, unitamente a tutte le valenze simboliche degli stessi e dei loro prodotti (si pensi, per esempio, all’albero della vita, all’albero della libertà o al castagno) hanno innervato nel corso dei secoli la letteratura e l’arte; per questo pensiamo sia importante bandire “Seminare parole nella terra”.

I testi dovranno giungere entro e non oltre il 21 marzo 2024 e verranno pubblicati sui siti www.comizioagrario.org e www.margutte.com/ a partire dal 22 aprile 2024 Giornata mondiale della Madre Terra.

Leggere bene il regolamento del non-concorso: https://www.margutte.com/?page_id=38350 oppure https://comizioagrario.org/event/seminare-parole-nella-terra-2024/

La definizione non-concorso nasce dalla scelta di essere un’occasione di incontro e confronto tra sensibilità diverse sul mondo degli alberi e sulla loro importanza per la vita dell’umanità sul pianeta Terra.

Non-concorso perché non ci saranno classifiche. La scrittura deve stare con forza fuori dalle leggi della competizione; deve nascere poco per volta nel silenzio della propria stanza, nel silenzio della natura, di un parco, nel suono delle fronde degli alberi mossi dal vento.

Info: parole.margutte@gmail.com