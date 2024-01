Un successo l’evento per famiglie “L’Albero dei desideri” promosso dalla Città di Mondovì

L’accogliente piazzetta Moizo ha fatto da palcoscenico, lo scorso 17 dicembre dalle ore 15 alle ore 17, all’iniziativa “L’Albero dei desideri”, inserita nell’ambito del progetto “Comune amico della famiglia” finanziato dalla Regione Piemonte e volto a valorizzare politiche e servizi orientati al benessere familiare.

Un momento di aggregazione e di festa allietato dalle note del coro “Corde Sonore”, che ha visto una folta partecipazione di famiglie e bambini, attratti dai tre laboratori realizzati nel corso del pomeriggio promossi dall’ASD “L’albero del Macramè” (addobbi di Natale con uso di materiale di recupero), dal Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese (decorazione di biscotti) e dal Sistema Accoglienza e Integrazione (creazione di un biglietto pop-up).

"Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile un evento dalla forte valenza didattica e aggregativa - il commento dell’assessora alle Politiche sociali, Francesca Botto - che ha incontrato il favore di un pubblico attento e partecipativo. Come Amministrazione abbiamo scelto, nei mesi scorsi, di iniziare il percorso per l’ottenimento della certificazione di "Comune amico della famiglia" rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con il Comune di Alghero e l’Associazione nazionale Famiglie Numerose. Un obiettivo ambizioso che testimonia la nostra attenzione verso il benessere familiare e che ci porterà ad organizzare per tutto il 2024 diverse iniziative pensate e rivolte alle famiglie monregalesi, nell’ottica di identificare il nostro territorio anche in termini di destinazione turistica a tema".