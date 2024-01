“Il mio vicino di casa mi ha minacciata con un fucile”: condannato un monregalese

Aveva minacciato la sua vicina di casa a Mondovì con un fucile e per questo dovrà pagare 800 euro di multa. Questo quanto stabilito dal giudice nei confronti dell’imputato, A.S ., accusato in tribunale a Cuneo dalla donna costituitasi parte civile.

All’origine del gesto ci sarebbe stata una discussione avuta con la moglie dell’imputato, in cui quest’ultima le avrebbe dato della poco di buono.

In un altro battibecco, avvenuto verso l’ora di cena, la situazione tra le due donne degenerò: “Quando mio marito è arrivato a casa – aveva spiegato la parte civile- l’ho chiamato per dirgli che la cena era pronta. Ho sentito di nuovo la moglie di A.S. urlarmi ‘ti devi vergognare, torna in autostrada’. Le ho tirato uno schiaffo”.

A quel punto, stando a quanto riferito, l’imputato, al rientro da una battuta di caccia, sarebbe intervenuto: “Ha iniziato a dire a sua moglie ‘prendi un coltello, apri la pancia a quella p…’ e nel frattempo mi ha puntato il fucile addosso. Mio marito gliel’ha tolto di mano”.