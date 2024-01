Per cause in corso di accertamento, due auto si sono tamponate sull'autostrada Torino-Savona, nel comune di Magliano Alpi.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 13 di oggi, lunedì 15 gennaio, al km 58.5 sud, all'altezza del viadotto Pesio, in direzione Savona.

Sul posto i vigili del fuoco, l'emergenza sanitaria e la polizia stradale di Mondovì per i rilievi del caso. Non ci sarebbero feriti gravi.