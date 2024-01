Potatura degli alberi a Dronero: chiusa al traffico via Blanchi di Roascio

Via Blanchi di Roascio a Dronero rimarrà chiusa al traffico, a partire da oggi, lunedì 15 gennaio, fino al termine dei lavori di potatura degli alberi.

L’avviso arriva dal Comune, su comunicazione dell’Ufficio Tecnico, e segnala il divieto temporaneo di transito ai veicoli dalle ore 7:30 di questa mattina, dal civico 15 all'intersezione con via Cimitero.Sono esclusi, quindi potranno circolare, i residenti, le ambulanze, i mezzi di soccorso ed veicoli in servizio di emergenza.

Ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra in via Sabrina e Jessica Rinaudo per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, eccetto per le operazioni di carico e scarico.Agli agenti di Polizia della strada è affidato il compito di far rispettare l’ordinanza ed i lavori verranno indicati con l’opportuna segnaletica temporanea, che indirizzerà opportunamente i veicoli.