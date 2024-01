Investimenti immobiliari: il 2024 anno potenzialmente favorevole per chi fa flipping

Il 2023 è stato un anno molto complesso dal punto di vista del mercato immobiliare. Le compravendite nel comparto residenziale hanno (notevolmente) perso quota. Meno quelle finalizzate agli investimenti. In periodi difficili, il mattone è considerato un bene rifugio prezioso.

Quando si parla di investimenti in immobili, è doveroso citare l’esistenza del flipping, un approccio che prevede l’acquisto di immobili a basso costo - di opportunità utili al proposito ce ne sono diverse e tra queste è possibile citare, per esempio, gli immobili all’asta - la loro ristrutturazione e la successiva proposta sul mercato.

Chi sta investendo con questa metodologia, nel corso del 2024 potrebbe avere la possibilità di sperimentare un momento vantaggioso. Come mai? Per rispondere a questa domanda bisogna fare un salto indietro nel tempo al novembre 2023, quando l’inflazione si è assestata attorno al 2,4%, una percentuale non lontana dagli obiettivi della BCE.

Degne di nota sono anche le recenti dichiarazioni della Presidente della BCE Christine Lagarde che, in occasione di un’intervista rilasciata al canale 2 TV, ha sottolineato che i tassi di interesse hanno raggiunto il loro picco e che il momento più difficile è dietro le spalle.

Affermazioni molto importanti se si pensa che, per tutto il 2023, i tassi dei mutui alti hanno rappresentato, concretamente ma anche a livello di leva psicologica, un freno agli acquisti.

La situazione potrebbe presto cambiare e già si parla di un taglio dei punti base per marzo.

Grande opportunità per chi fa flipping e ha quindi la necessità di vendere l’immobile in tempi brevi.

Per avere successo, però, oltre ad avere dalla propria parte i tassi d’interesse, è il caso di considerare alcuni interventi da effettuare sull’immobile. Tra i meno impattanti ed efficaci rientra, per esempio, la posa di pavimenti in parquet naturale, rivestimenti che possono aumentare anche del 6 - 7% il valore dell’immobile (alla base di tutto deve esserci la scelta di rivolgersi a una ditta specializzata, con anni di esperienza alle spalle e l’attenzione al ricorso a materie prime certificate).

Aumento del valore dell’immobile: altri interventi utili

Momento potenzialmente favorevole, questo 2024, per chi investe in immobile e nello specifico per chi fa flipping a patto, come già accennato, di non trascurare alcuni interventi che, come la sostituzione degli impianti, possono aiutare ad aumentare il valore dell’immobile.

Nel caso delle unità immobiliari acquistate da chi fa flipping, l’opzione in questione è spesso necessaria in quanto si tratta di immobili datati. Nulla di preoccupante dato che, quando si parla della sostituzione degli impianti, si inquadra una delle operazioni più vantaggiose dal punto di vista del rendimento.

Tra soluzioni domotiche per quanto riguarda l’elettricità e le pompe di calore per il riscaldamento e il raffrescamento, sono numerose le innovazioni che garantiscono un aumento importante del valore dell’immobile, nonché un impatto ambientale ridotto nel corso del tempo.

Un’altra tipologia di intervento che può avere il suo perché quando si fa flipping immobiliare e si prova a sfruttare momenti potenzialmente positivi come il 2024 appena iniziato è la ristrutturazione del bagno e della cucina.

Parliamo di due ambienti molto diversi tra loro dal punto di vista funzionale, ma con un tratto comune importante: sono fra i primi a essere guardati - e “soppesati” - dai potenziali acquirenti.

In alcuni casi, ristrutturarli può comportare un aumento del valore dell’immobile attorno al 5% (aspetto fortemente positivo se, di base, la casa è stata pagata poco). Le migliorie da concretizzare sono diverse. Si possono inserire, in cucina, i piani cottura a induzione, ma anche, se lo spazio lo consente, spostare tutto su un’isola.

In bagno, invece, si può sostituire il vecchio soffione della doccia con uno che funziona con la cromoterapia, alleata speciale dei momenti di relax.