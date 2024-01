Mobilità urbana sostenibile: quali sono le principali iniziative per salvaguardare l’ambiente?

Data la delicatezza del contemporaneo tema della sostenibilità, i governi di tutto il mondo si stanno adoperando per cercare di contrastare l’inquinamento presente, specie nelle grandi città. In Italia, come nel resto d’Europa, le principali metropoli come Roma, Milano e Torino presentano delle statistiche allarmanti circa i livelli di polluzione, e per questo si stanno prendendo gradualmente delle contromisure. Siccome il traffico è tra le principali cause di problemi, l’obiettivo è di passare completamente a una mobilità urbana sostenibile. Ma, a tal proposito, quali sono le principali iniziative per salvaguardare l’ambiente?

Trasporti pubblici elettrici

Per cercare di affrontare una realtà fin troppo inquinante e che rischia di causare continuamente danni al pianeta, si sta invertendo la rotta anche nell’ambito della mobilità urbana. Quest’ultima deve essere maggiormente “green”, e perciò tra le principali iniziative adottate figura quella relativa alla rete di trasporti pubblici elettrici.

Si fa riferimento ai tram, agli autobus e ai treni, i quali vengono prevalentemente alimentati da energia elettrica per ridurre le emissioni di gas serra. In tal modo, il livello di inquinamento dell’atmosfera nelle principali città italiane sta calando, e ci si sta impegnando per migliorare la qualità dell’aria che si respira ogni giorno, contrastando persino gli effetti dati dai cambiamenti climatici. Torino e Milano, tra tutte, stanno invertendo la rotta per applicare una mobilità urbana sostenibile totale.

Servizi di bike sharing

Molto popolare nelle piccole realtà, così come in quelle più ampie, i servizi di bike sharing. Le biciclette sono una valida alternativa agli spostamenti in metro oppure a piedi, purché i tragitti siano brevi. Le stazioni di noleggio sono in costante aumento, e maggiore è la copertura all’interno di un territorio, più si innalzano le probabilità di ridurre l’uso dei veicoli a motore in favore di altri elettrici. E, a proposito di elettricità, anche i monopattini sono ormai parecchio utilizzati dai cittadini, specie per l’abbondanza di punti noleggio e per la facilità con cui si può scaricare l’app apposita.

Noleggio a lungo termine: una soluzione versatile

Una delle principali iniziative per salvaguardare l’ambiente è quella fornita dal noleggio a lungo termine di un veicolo. Non tutti sanno che, se si preferisse il noleggio rispetto all’acquisto delle automobili, le fabbriche non dovrebbero più tenere il ritmo forsennato di adesso. Arrestando il più possibile la produzione, si ridurrebbero notevolmente le emissioni di quelle sostanze nocive generate dalle fabbriche, per l’appunto.

Inoltre, il noleggio a lungo termine nelle grandi città è assolutamente conveniente, e da più punti di vista. In primo luogo, si potrebbe decidere il modello - si preferisca l’elettrico - di auto regolandosi sulle proprie esigenze personali. La versatilità e la flessibilità sono i due fattori che contraddistinguono il servizio in questione, ma si deve anche considerare il risparmio economico a lungo termine. Siccome le opzioni a riguardo sono tantissime, si consiglia di esplorare tutte le occasioni legate ai servizi di noleggio a lungo termine Torino, in modo tale da muoversi in città con estrema comodità.

Promozione delle ZTL e delle zone pedonali

Tra le principali strategie adottate dai comuni italiani c’è quella relativa alla promozione delle ZTL e delle zone pedonali. In tal modo, si limita il traffico dei veicoli, tenendo a bada anche quelli maggiormente inquinanti, e al contempo si garantirebbe ai cittadini una buona quantità di aree sicure, accessibili e sostenibili. I guidatori verranno così invogliati a esplorare nuove opzioni di trasporto, come i monopattini elettrici e le biciclette, oppure semplicemente dovranno muoversi a piedi.

Incentivi per veicoli a emissioni zero

Nel mondo ci sono tantissimi governi che stanno incentivando l’utilizzo dei veicoli a emissioni zero, velocizzando la transizione verso la mobilità urbana sostenibile. Si tratta di una misura ideale a contrastare l’alto livello di polluzione dell'aria, incoraggiando i cittadini a utilizzare veicoli eco-friendly, tra agevolazioni fiscali e sconti corposi.