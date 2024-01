A Limone grande raduno sulla neve per gli appassionati delle due ruote

Sabato 20 gennaio sulle piste del Maneggio si terrà il “Limone Bike Event”, raduno ciclistico sulla neve organizzato dalla rete di imprese Limone On in collaborazione con il Team Biscimmia ASD.

Un’occasione di festa e divertimento per gli appassionati di mountain bike in tutte le sue declinazioni (e-bike, fat bike), che potranno cimentarsi in discese ed acrobazie su pista innevata battuta e illuminata.

Appuntamento alle 17 per le prove della pista, che dureranno circa due ore, per poi proseguire con la gara vera e propria. A seguire premiazione e dj set fino alle 23.

Iscrizioni in loco presso i punti vendita Bottero Ski (via Genova 40) e Zone Sport Shop (via Roma 71), oppure tramite bonifico bancario intestato a “Team Biscimmia Asd”, codice IBAN: IT66V0200810602000106863654, inserendo nella causale i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, n. cellulare.

Per info su WhatsApp: 3703691177 (Fabrizio) - 3466072205 (Michel).

Domenica 21 gennaio Limone propone una ciaspolata al Maire Voudrant, in frazione San Bernardo, con la guida escursionistica Monica Dalmasso.

Un itinerario di 7 chilometri e 480 metri di dislivello, con un tempo di risalita di circa due ore e mezza, che porterà gli escursionisti a scoprire un percorso attraverso gruppi di case abbandonate a margine del bosco, dove un tempo i prati venivano falciati regolarmente e si aspettava l’inverno per trasportare a valle il fieno con le slitte.

Ritrovo alle 9.30 in frazione San Bernardo; rientro previsto nel pomeriggio, intorno alle 15. L'itinerario, classificato come Escursionistico, è adatto ad adulti e ragazzi con una buona abitudine all'attività fisica e alla camminata in montagna.

I partecipanti dovranno presentarsi muniti della seguente attrezzatura: ciaspole e bastoncini (possibilità di noleggio a 10 euro), scarponcini impermeabili, giacca antivento, berretto, guanti, occhiali da sole, pranzo al sacco, borraccia d'acqua e/o thermos di the caldo, telino impermeabile per sedersi. È consigliabile vestirsi a strati. Possibilità di portare con sé cani, purché al guinzaglio.

L’iniziativa ha un costo di 15 euro a persona, con riduzioni per famiglie e ragazzi. In caso di brutto tempo l'escursione potrebbe essere rinviata o annullata.

Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it