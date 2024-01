Amici della Musica di Savigliano: al museo civico Olmo un concerto per la Giornata della Memoria

Dopo il debutto con l’operetta “La Vedova Allegra” andata in scena lo scorso 1° gennaio al teatro Milanollo, gli Amici della Musica di Savigliano - sotto la sapiente direzione artistica del maestro Ubaldo Rosso – proseguono con slancio la loro imperdibile “Stagione Concertistica 2024”.

Una serie di eventi, in calendario fino a sabato 20 aprile, promette di trasportare gli appassionati in un viaggio attraverso esperienze musicali raffinate e coinvolgenti. Questa stagione si differenzia non solo per la qualità delle esecuzioni, ma anche per le suggestive location che ospiteranno i concerti. Palazzo Taffini D’Acceglio e il Museo Civico Olmo – autentiche perle culturali di Savigliano – si apriranno alle melodie avvincenti e alle sonorità emozionanti di artisti di fama internazionale. La programmazione mira a catturare l’immaginazione di tutti gli appassionati della musica classica.

Sulla scena, virtuosi del loro strumento, cercheranno di regalare agli spettatori momenti di vero incanto musicale. La “Stagione Concertistica di Savigliano” si presenta come un viaggio nel mondo della “Classica” capace di soddisfare e di aprire le porte a chi si avvicina per la prima volta a queste sonorità. Il maestro Ubaldo Rosso, artefice di questa selezione di concerti, intende non solo intrattenere il pubblico, ma in special modo coinvolgere la comunità in un’esperienza ricca di elevazione culturale. Dunque un’opportunità per tutti coloro che desiderano scoprire un mondo di emozioni e raffinatezze musicali, per cui è d’obbligo segnare sul calendario tutte le date dei concerti e prepararsi a vivere il fascino intramontabile della musica classica.

PROGRAMMA:

Sabato 27 gennaio – ore 21.00 – MUSEO CIVICO OLMO concerto per ricordare la “Giornata della Memoria”: sul palco Olga Domnina al pianoforte e Boris Brovtsyn al violino.

Si prosegue domenica 18 febbraio alle 17.00 a PALAZZO TAFFINI D’ACCEGLIO con “Pulcinella Saracina”, nel cast Alessandra Calabrese attrice e voce recitante, Angelo Ricci flauto e Luca Jacono al pianoforte.

E si arriva a sabato 23 marzo, sempre a PALAZZO TAFFINI D’ACCEGLIO, con “Le Donne di Puccini”: interpreti Aurelio Pollice e Paolo Pollice entrambi al pianoforte.

Il mese di aprile vede in scena sabato 6 un recital con Giuseppe Albanese al pianoforte, sempre alle 21.00 e sempre a PALAZZO TAFFINI D’ACCEGLIO. L

a rassegna termina sabato 20 aprile con “Omaggio a Puccini”: sul palco Achille Lampo pianoforte e Alfonso De Filippis voce recitante. Con loro ci saranno i cantanti premiati al Concorso Sordello di Cuneo. Le prime note sono intorno alle 21.00 sempre a PALAZZO TAFFINI D’ACCEGLIO.

INGRESSO LIBERO - PER INFO E PRENOZIONI 3355299411 - 3936899470