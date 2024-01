Annullati i due appuntamenti settimanali della rassegna "Cherasco incontra"

Modificato, per ragioni tecnico-organizzative, il programma settimanale della rassegna Cherasco incontra: i due appuntamenti, in programma mercoledì 17 e venerdì 19 gennaio sono stati annullati, verranno riproposti nelle prossime settimane.

Il primo evento, la visita alla Comunità cenacolo di Saluzzo, prevista la sera di mercoledì 17 gennaio, con partenza in pullman dalla piazza antistante il Municipio della Città delle paci, è stata posposta a data da definirsi.

Il secondo appuntamento, la messa di commemorazione degli alpini caduti sul fronte russo, durante la Seconda guerra mondiale, è stata annullata per ragioni tecniche. Il momento di raccoglimento per ricordare il sacrificio dei militari - partiti nel luglio del 1942 con la divisione alpina Cuneense e periti durante la ritirata di inizio 1943 - avrà luogo durante le operazioni di tesseramento dei soci del gruppo Ana, in programma domenica 21 gennaio.