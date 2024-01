Arte, artigianato e cultura a Casteldelfino con i corsi "Vilo's Academy" che si aprono domani, martedì 16 gennaio

Il 2024 si apre a Casteldelfino con una nuova proposta di incontri, nell’ambito di “Vilo’s Academy” attraverso corsi di formazione su arte e artigianato.

Gli appuntamenti sono stati ideati dall’amministrazione comunale del paese della valle Varaita in collaborazione con le associazioni locali assieme al gruppo di ‘Aleve’ Libre’ e il patrocinio del Parco del Monviso.

La guida turistica e naturalistica Tiziana Gallian apre gli incontri, domani martedì 16 gennaio alle 20,30 nel Municipio di Casteldelfino (ex aula scolastica) con la conferenza “Una valle bella da vivere e da scoprire focus sulle sue peculiarità, tra arte e natura” che proseguirà sempre alle 20,30 di martedì 23 gennaio.

A febbraio tutti i sabati dalle 15 alle 18 Silvio Bodouin con il corso di “Elementi di intaglio tradizionale sul legno” sempre al Municipio di Casteldelfino (ex aula scolastica). Gli organizzatori chiedono di portare un coltello da intarsio per chi lo possiede, in caso contrario verrà prestato durante le lezioni.

Le domeniche 7 e 14 aprile e 12 e 19 maggio dalle 15 alle 17,30 sarà tenuto il corso “I colori della voce come esprimersi in pubblico trasmettendo la propria emozione”, tenuto dall’attrice e regista Annachiara Busso.

Il laboratorio proporrà una serie di esercizi fisici, di respirazione e espressivi che aiuteranno gli iscritti a utilizzare lo strumento vocale come mezzo per esprimere in modo chiaro i messaggi che si intendono mandare sia che si tratti di leggere una storia ai bambini, di parlare in radio o di tenere una conferenza.

Domenica 26 maggio e domenica 2 giugno, alle 15, Paolo Marchetto insegnerà a suonare la “Baudetta” (campana suonata per la festa dei santi patroni) nel corso teorico e pratico intitolato “Campane a festa”.

Ulteriori due appuntamenti infrasettimanali saranno concordati in occasione del primo incontro di domenica 26 maggio.

Tutti gli incontri sono prenotabili alla mail: giordanino.katia@gmail.com oppure librerialpina@fustaeditore.it su WhatsApp al numero 328- 4468330 ad un costo simbolico di euro 5 che da diritto alla tessera della Pro Loco di Casteldelfino.