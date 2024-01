Attesa per la Running Sunset Snow a Pian Munè di Paesana

Il tracciato classico, che sarà illuminato da sapienti coreografie organizzative e dalle luci frontali dei protagonisti, si snoderà sulla facile pista innevata che dal rifugio posto alla base della seggiovia raggiunge, in 4 km e superando circa 400 metri di dislivello, la baita a monte in corrispondenza dell’arrivo della seggiovia. Altri 4 km riporteranno atleti ed atlete alla base dove è situato l’arrivo transitando per le suggestive ed illuminate baite di Pian Croesio. La neve presidia tutto il tracciato da alcuni giorni ed altra giungerà ad arricchire di suggestioni i protagonisti della corsa.

Running Sunset Snow a Pian Munè, l’innovativa “creatura” di Dodonix, l’azienda che gestisce sapientemente l’area naturalistica di P ian Munè fronte Monviso sulle alture di Paesana, si propone sabato 3 febbraio con partenza al calar delle tenebre alle ore 18,30, per dare l’avvio all’attività di corsa outdoor per la stagione agonistico–ricreativa 2024.

Il via alle ore 18,30 per riempire i ricordi con le pirotecniche torce dell’avvio e le luci della sottostante pianura. Attesi 130 protagonisti, numero che rappresenta anche la capienza massima per garantire sicurezza ed ospitalità a tutti. A conclusione la consueta cena in baita durante la quale si svolgeranno le premiazioni.