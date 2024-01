Busca pronta a celebrare la 69esima edizione della sua "gran baldoria" [VIDEO]

Tutto pronto, a Busca, per l’attesissimo ritorno del Carnevale.



La 69esima edizione della gran baldoria a la cà ‘d Micon e Miconetta si terrà nei giorni da venerdì 19 a domenica 21 gennaio: tanti i carri e i figuranti – oltre 100 – attesi per la tradizionale festa di luci, musica, colori e divertimento.



Nel servizio, le parole del sindaco Marco Gallo, degli assessori Lucia Rosso ed Ezio Donadio e delle maschere buschesi.





IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTIGRAN BALDORIA A LA CÀ ‘D MICON E MICONËTTA69° Carlevé ‘d BuscaLe serate in musica e il pomeriggio dedicato ai bambini si terranno presso la Tensostruttura presso l’Area Capannoni di Corso RomitaVENERDI’ 19 GENNAIO 2024Ore 20 – Tensotruttura Area Capannoni Corso RomitaGRAN CENA DI APERTURA DEL CARNEVALE BUSCHESE con le maschereOre 22 - CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLA CITTÀ A MICON E MICONËTTAIntrattenimento musicale con DJ ENZOOre 22 - FESTA DELLA BIRRA IN MASCHERA con il DJ DIANTISABATO 20 GENNAIO 2024Ore 14.30 - Tensostruttura Area Capannoni Corso RomitaCARNEVALE DEI BAMBINI con le maschere e animazione e merenda offerta dai panificatori e pasticceri buschesiOre 22 - FESTA DELLA BIRRA IN MASCHERA con ilINSANITY BANDDOMENICA 21 GENNAIO 2024Ore 14.30 - per le vie cittadineGRAN SFILATA DEI CARRI ALLEGORICIcon conduzione animata a cura di Andrea Caponnetto e Johnny Manfredi con Giangi Giordano e con le maschere tradizionali accompagnate dalla Banda musicale di Castelletto di Busca e con le Majorettes di PeveragnoOre 18.30- Tensotruttura Area Capanoniinizio distribuzione GRAN POLENTATA (polenta, formaggio e dolce) preparata dagli alpini del gruppo ANA di BuscaOre 21.30- SERATA MUSICALE con l’orchestra MAURIZIO E LA BANDGIOVEDI’ 8 e VENERDI’9 FEBBRAIO 2024Mattina e pomeriggio – scuole e strutture assistenziali cittadineTradizionale visita delle maschere cittadine ai bambini delle Scuole, agli anziani della Casa di riposo e agli ospiti di Villa Ferrero e dell’Hospice.LUNEDI’ 12 FEBBRAIO E MARTEDI’ 13 FEBBRAIO 2024Ore 21 –presso il Cinema Teatro Lux di BuscaCommedia in lingua piemontese portata in scena dalla compagnia teatrale “Ël Cioché”I biglietti sono in prevendita presso Ottica Foto Buschese di via Cadorna, 25 a Busca