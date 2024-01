Cinque personaggi "Senza famiglia" in scena al teatro Magda Olivero

Sarà giovedì 18 gennaio alle 21 il terzo appuntamento della stagione teatrale organizzata al Teatro Magda Olivero di Saluzzo dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di e Ratatoj.

Andrà in scena “Senza Famiglia”, uno spettacolo de il "Mulino di Amleto" sul testo di Magdalena Barile, con la regia di Marco Lorenzi.

“Senza Famiglia” ruota attorno famiglia composta da cinque personaggi, tra conflitti e impossibilità di esprimersi con affetto. Una creazione folle e imprevedibile in cui una nonna, che ha fatto gli anni ’70, risorge per convincere la figlia a cambiare vita.

A partire da un racconto spietato, esasperato e memorabile dei rapporti familiari, “Senza Famiglia” narra la storia di un’educazione politica e sentimentale tra generazioni destinata a un grottesco fallimento.

A proposito dello spettacolo Magdalena Barile, afferma: “Senza Famiglia racconta di come i sogni dei padri e delle madri cadano come macigni sulle teste dei figli, mentre la comunicazione fra le generazioni sia costellata da equivoci e disastri. Fra voglia di approvazione e voglia di ribellione, i passaggi di consegne fra genitori e figli si trasformano in un tritacarne”.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili online dal sito www.cinemateatromagdaolivero.it(https://www.mailticket.it/spettacolo/24607/senza-famiglia) al costo di 20 euro, ridotto a 18 euro e ridotto a 16 euro per gli Under 26.

La stagione proseguirà mercoledì 7 febbraio con Paola Minaccioni che calcherà il palcoscenico con “STUPIDA SHOW! Paola Minaccioni Special”;

Giovedì 7 marzo andrà inscena “Risveglio di primavera”, per la regia di Gabriele Vacis.

L’ultimo appuntamento sarà mercoledì 10 aprile con “Bello!” che rientra nella rassegna diffusa di danza WeSpeakDance.