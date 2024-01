Fitwalking del cuore 2024 di Saluzzo: partnership con il ristorante Castellana San Giovanni

In occasione della 21esima edizione del Fitwalking del Cuore ci sarà un incontro al vertice, tra l’evento di cammino per definizione del territorio e l’eccellenza della gastronomia e della ristorazione. In occasione infatti dell’apertura ufficiale ad inizio febbraio e l'approdo in città di una Stella Michelin, chef Christian Milone, il ristorante Castellana San Giovanni di Saluzzo ha voluto stringere una partnership con il Fitwalking del Cuore 2024.

Domenica 21 gennaio il ristorante e resort saluzzese proporrà un pit-stop: sulla strada del rientro dalla passeggiata infatti, in prossimità del locale, sarà proposto ai camminatori un giocoso photobooth dedicato alla città medievale, con la possibilità di vincere tre menu di coppia, da consumare nelle settimane successive, per assaggiare in anteprima le proposte dello chef Milone.

Questo l'invito del team Castellana: «Domenica i fitwalkers, nella fase di discesa dopo la Castiglia e la curva a sinistra in direzione di San Giovanni, potranno farsi fotografare con gli scorci più suggestivi della città alta, celebrando così la bellezza di questo luogo ricco di storia e di fascino, che ospiterà nei giorni a venire la nostra inaugurazione».

Il ristorante Castellana di Saluzzo è ospitato nel complesso storico dell'ex monastero di San Giovanni, a pochi passi dall'omonima chiesa e dalla torre civica. Un locale che si propone come un punto di riferimento di alta cucina nel cuore della città medievale che fu capitale del Marchesato.

Apertura ufficiale: 1° febbraio. Info e prenotazioni: 331-7590806.