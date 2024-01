La pandemia a Saluzzo, un libro per ricordare

Il 23 gennaio prossimo alle ore 18 a Saluzzo presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo (piazzetta della Trinità 4) sarà presentato il libro “RACCONTARE IL COVID, STORIE E VISSUTI NEL SALUZZESE”, con l’intervento del filosofo teologo Vito Mancuso a cui seguirà il dibattito col pubblico.

“Il volume - spiegano gli organizzatori - rappresenta la tappa conclusiva del progetto promosso dall’Associazione Officina delle Idee per il futuro dell’Ospedale di Saluzzo ed è nato due anni or sono su iniziativa del Comitato Tecnico dello stesso sodalizio che ha ritenuto opportuno mantenere vivo il ricordo di quanto è successo durante la pandemia”.

Il Comitato Tecnico ha dapprima progettato, in accordo con la direzione generale dell’ASL CN1 che ha dato disponibilità e collaborazione, un corso di formazione in due edizioni che si sono svolte nel 2022 con la partecipazione, su base volontaria, di 48 sanitari e operatori. Nelle due giornate (alla prima edizione ha partecipato il personale ospedaliero mentre alla seconda il personale che afferiva ai Dipartimenti territoriali) c’è stato un primo momento introduttivo in cui diversi professionisti, con diverso ruolo, hanno presentato ai partecipanti il loro vissuto sia da un punto di vista organizzativo, sia clinico e un secondo momento in cui, con il metodo del focus group e con l’aiuto di due psicologi, si sono raccolti storie, vissuti, emozioni ed angosce degli operatori presenti che a diverso titolo avevano prestato servizio presso il Presidio Ospedaliero di Saluzzo o nel Territorio del Saluzzese. Il materiale raccolto durante gli incontri è stato elaborato dagli psicologi che hanno condotto i gruppi di lavoro producendo una relazione finale.

Il 12 novembre dello stesso anno è stato organizzato un convegno aperto al pubblico, nel corso del quale sono state raccolte le esperienze dirette di rappresentanti di associazioni, enti, istituzioni e volontari che hanno contribuito a contrastare la pandemia oltre che di pazienti.

Tutte le esperienze e i contributi raccolti nelle diverse giornate sono ripresi nel libro.