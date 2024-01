A Cuneo sabato 20 gennaio il congresso provinciale di Forza Italia

Sabato 20 gennaio - nella Sala Falco della Provincia, in corso Dante a Cuneo - si svolgerà il congresso provinciale di Forza Italia. Un momento fondamentale di confronto e di partecipazione, che chiude una stagione importante per gli Azzurri della Granda, ricca di soddisfazioni e di sfide vinte.

Potranno votare tutti i tesserati.

L’appuntamento è fissato per le 16 e saranno presenti anche nomi di spicco del partito di Berlusconi: il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il ministro della Pubblica Amministrazione, nonché commissario regionale Paolo Zangrillo ed il senatore Roberto Rosso, vice coordinatore regionale e vice capogruppo di Forza Italia al Senato.

Presidente del congresso, sarà l’onorevole Deborah Bergamini, vice capogruppo di FI alla Camera. Naturalmente sarà presente Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, nonché commissario provinciale di FI, che punta ad una riconferma. “In questi ultimi anni - spiega - attraverso un lavoro paziente e certosino, abbiamo ridato corpo ad un partito che oggi conta mille iscritti. Un risultato eccezionale che ci pone tra i primi in Italia ad aver raggiunto un simile risultato di referenti in ogni città e paese: possiamo vantare un “Modello Cuneo” vincente, che ha referenti motivati e preparati su tutto il territorio. Inoltre nel 2023 abbiamo aperto, dopo anni, la sede provinciale a Cuneo e molte sedi nei comuni, ed altre ne apriremo ancora nei prossimi mesi. Sono soddisfatto dei risultati ottenuti - prosegue Graglia -, attraverso un lavoro di squadra che ha premiato l’impegno di tutti. Altro nostro fiore all’occhiello del quale sono molto orgoglioso, sono i giovani - prosegue Franco Graglia -: loro sono la nostra carta vincente per il futuro. Tirando le somme posso dire che abbiamo fatto molto, ma molto resta ancora da fare. Per questo mi piacerebbe essere nuovamente eletto commissario provinciale di Forza Italia e proseguire su questa linea di lavoro che ci ha caratterizzato, fatta di impegno e concretezza per i prossimi tre anni”.

Due saranno le liste: la prima composta da 25 persone che faranno parte del direttivo - ai quali si aggiungeranno i componenti di diritto - e un’altra di nove persone che rappresenteranno i delegati che dovranno recarsi a Roma per il congresso nazionale.

“Non è stato facile scegliere i componenti delle due liste - precisa il commissario provinciale in carica, Franco Graglia -, perché Forza Italia in provincia di Cuneo è costituito da un gruppo coeso, che si impegna e lavora per il territorio. Per questo, oltre alle presenze di diritto, abbiamo cercato di rappresentare tutta la provincia, attraverso esponenti azzurri che si sono particolarmente distinti in questi anni in cui abbiamo tagliato molti traguardi”.

“Spero - conclude Graglia - che sabato 20 in sala Falco ci siano non solo i nostri tesserati ma anche molte persone della società civile che condividono i nostri valori”.