Un mese di eventi per il PD saviglianese: si parte con “Salute e Cambiamenti climatici”

Ha ripreso con il nuovo anno l’iniziativa “Incontriamoci” presso la sede del PD di Savigliano, in via Trossarelli 8. Come ormai da mesi, ogni giovedì dalle 17 alle 19 la sede è aperta per incontrare gli aderenti e gli interessati alle attività del PD e i cittadini come sportello di ascolto per segnalazioni di problematiche sulla città che saranno prontamente segnalate al gruppo consigliare Spazio Savigliano di cui il PD fa parte in consiglio comunale.

Nel mese di gennaio, dopo la prima apertura l’11 scorso con la consulenza gratuita sull’abolizione dei prezzi di Maggior Tutela per l’energia elettrica e il gas per i clienti domestici e per avere informazioni rispetto al Fascicolo Sanitario Elettronico, partono i primi eventi con un incontro dal titolo “Salute e cambiamenti climatici”. In programma il giovedì 18 gennaio alle ore 18, l’evento aperto alla cittadinanza sarà focalizzato sull’effetto dei cambiamenti climatici sulla nostra salute, con l’intervento di Giovenale MOIRANO, medico ricercatore.

Giovedì 25 gennaio ci sarà invece la solita apertura della sede e giovedì 1° febbraio alle ore 18 il prima di una serie di eventi dal titolo “Conoscere le Associazioni di volontariato” con la partecipazione di Rosalba BELMONDO, che in qualità di Presidente parlerà dell’Associazione Attività e Cultura.

Sabato 3 febbraio dalle ore 9.30 appuntamento invece con il Seminario Provinciale del PD “Sanità Piemontese: parliamone seriamente!” che si terrà al Palazzo Longis, via Torre dei Cavalli 5 a Savigliano. A seguire, nel pomeriggio e la domenica mattina, il Weekend Formativo del PD Piemonte che offrirà agli amministratori, iscritti e giovani del Partito Democratico una occasione di ulteriore approfondimento sempre sulla sanità piemontese e dintorni. Tutte le informazioni organizzative sul sito www.pdsavigliano.it.