A Dogliani si è discusso del futuro della sanità. "Deve tornare a essere un punto centrale"

Sabato mattina al Teatro Sacra Famiglia di Dogliani erano presenti esponenti e rappresentanti del mondo sanitario per affrontare il quanto mai attuale e innegabile problema dell’emergenza della carenza di personale sanitario, che invade non solo il territorio della nostra provincia, ma tutta l’Italia.

La cornice del belvedere doglianese ha dato ulteriore lustro all’iniziativa organizzata dal comparto del Pianeta Sanità dell’associazione Insieme con il Gruppo Monregalese, in stretta collaborazione con il Comune di Dogliani e l’A.I.S.P.A. I relatori non sono stati da meno: l’introduzione e l’analisi è stata curata da Walter Ricciardi - professore di Medicina e Sanità Pubblica all’Università Cattolica del Sacro Cuore, che ricopre incarichi in diversi organismi internazionali.

Illustrando dati raccolti per l’occasione, ha delineato un quadro veramente molto preciso e, attraverso le sue esperienze che sta riscontrando all’estero, ha potuto portare consigli e suggerimenti su come cercare di risolvere l’annosa situazione italiana. Attraverso il coordinamento di Paolo Cornero, giornalista dello staff Comunicazione di Confindustria Cuneo, è intervenuto poi l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi che ha parlato del nuovo piano di investimenti analizzando anche cause ed effetti che hanno portato allo stato attuale, stimolando così il dibattito con Ricciardi e quello che ne è seguito con i presidenti degli ordini sanitari: Giuseppe Guerra - ordine dei Medici della Provincia di Cuneo, Remo Galaverna – ordine degli Infermieri di Cuneo, Paolo Dutto – ordine TSRM-PSTRP di Cuneo, Sabrina Altavilla – ordine Fisioterapisti Piemonte.

La neo-coordinatrice del Pianeta Sanità, Sonia Ferraris, afferma: "È stata una grande soddisfazione vedere come il lavoro dell'Associazione Insieme abbia portato ad un convegno di questo livello. Gli interventi del professore Ricciardi e dell'assessore Icardi hanno dato alla platea spunti di riflessione e dati molto interessanti e anche i presidenti degli ordini hanno arricchito la mattinata con importanti suggestioni. Paolo Cornero ha saputo gestire il dibattito in maniera egregia e gli siamo davvero riconoscenti per la sua presenza. È stato inoltre molto gratificante vedere una platea tanto numerosa e interessata: il Pianeta Sanità è davvero molto soddisfatto e ringrazio tutti per la collaborazione".

Aggiunge Barbara Nano, coordinatrice del Gruppo Monregalese di Insieme: "Il problema della carenza di personale sanitario è stato analizzato da vari punti di vista in un clima collaborativo e costruttivo. Come gruppo siamo già al lavoro per approfondire gli interessanti spunti di riflessione e le numerose suggestioni emerse durante il dibattito e per programmare nuovi eventi in collaborazione con il Pianeta Sanità. Un grazie a tutti i relatori e in particolare al dottor Ricciardi per la disponibilità, gentilezza, competenza e per il prezioso contributo portato».

Conclude la vicepresidente di Insieme, Giuliana Chiesa: "Il convegno è stato davvero un’occasione importante per far conoscere i dati oggettivi della Sanità Italiana che il professor Ricciardi ci ha rappresentato con un confronto internazionale, per capire davvero che continuare a garantire il diritto costituzionale insito nel nostro Sistema Sanitario non dipende da soluzioni locali o regionali, ma da una strategia nazionale che metta al primo posto in termini di finanziamenti la sanità. Inoltre siamo grati all’assessore Icardi per aver dato un chiaro e puntuale quadro delle importanti prospettive regionali in ambito di acquisizione di nuove risorse di personale e per la disponibilità al confronto diretto con le 22 professioni tecnico sanitarie, riabilitative e della prevenzione a volte poco conosciute alla popolazione, che vivono quotidianamente le difficoltà della sanità, per imbastire nuove strategie e affrontare in modo coeso l’organizzazione della medicina territoriale oltre a quella ospedaliera".