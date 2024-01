Al Baretti di Mondovì un incontro per i genitori sui figli e l'uso dei social

Incontro formativo per genitori sull’utilizzo consapevole dei social da parte degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado.

L’obiettivo è quello di maturare maggior consapevolezza sull’uso dei social che sono parte integrante della quotidianità di questa generazione: troppo spesso però se ne registra un uso non corretto con conseguenze che, considerata l’età dei nostri alunni, ricadono sui genitori. L’uso irresponsabile dei social e il cyberbullismo sono infatti fenomeni in crescita tra i giovanissimi, anche nel nostro territorio.

Troppo spesso si ignorano i meccanismi della Rete e gli strumenti potenzialmente pericolosi: controllare azioni e comprendere il vissuto dei propri figli diventa sempre più difficile. La scuola attua percorsi specifici, ma la prima forma di prevenzione educativa inizia in famiglia: pertanto, per supportare i genitori in questo difficile compito, nell’ambito delle iniziative volte alla prevenzione dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, pericoli della Rete ed uso non sempre corretto delle nuove tecnologie l'Istituto Comprensivo Mondovì 2, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Mondovì 1, ha deciso di organizzare una serie di incontri per conoscere, condividere problemi e individuare adeguate strategie di intervento per il benessere dei singoli e della comunità scolastica di cui ognuno di noi è parte integrante.

MERCOLEDI’ 24 GENNAIO 2024 ore 18.00 Teatro Baretti (Mondovì)

L’esperto di ricerca educativa su questo tema, prof. Alberto Parola docente all’Università di Torino - Scienze dell’Educazione e con il quale da tempo collaboriamo, fornirà consigli per l’uso corretto e consapevole dei social e di internet coordinando anche il dialogo. Nel richiedere la massima partecipazione si informa che, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, l’accesso al teatro sarà limitato ai primi 310 partecipanti.