Un corso di scacchi a Castagnito: proposta fuori moda?

Non abbondano i corsi per imparare a giocare a scacchi, forse perché questo antichissimo gioco nato 1500 anni fa in oriente, prima in India e poi in Cina, non va più troppo di moda.

Ecco perché un corso base di scacchi rivolto a giovani e adulti, con l’obiettivo minimo di imparare l’ABC delle regole in quattro lezioni da un’ora l’una incuriosisce e stupisce perfino un po’.

Ad organizzarlo, nei locali della biblioteca di Castagnito in piazza Cesare Battisti 2 è l’insegnante Cinzia Cortese, che ha anche un secondo sogno nel cassetto:

“Mi piacerebbe creare un gruppo di giocatori che in seguito continuino a incontrarsi e fare gruppo, perché a scacchi si migliora e ci si appassiona solo giocando. In tal modo nella tarda primavera si potrebbe organizzare un torneo e giocare la finale sulla scacchiera 'speciale' davanti alla chiesa di frazione Baraccone, all’aperto. Sarebbe un bel modo di creare aggregazione e al contempo stimolare curiosità intorno al mondo degli scacchi” ci racconta.

Il gioco degli scacchi, nato come 'simulazione di una battaglia tra eserciti' è molto utile per lo sviluppo delle abilità cognitive, serve a mantenere viva l’attenzione, la concentrazione e la memoria.

In tempi come quelli che viviamo, in cui si delega al cellulare qualsiasi informazione e si ha sempre fretta, giocare a scacchi pare anacronistico, ma in realtà è un utile esercizio per imparare a fare previsioni, a stare con gli altri e non delegare sempre all’uso di un device tante funzioni che il cervello è perfettamente in grado di gestire.

In molte città, esistono nei giardini pubblici tavoli con scacchiera sul piano e scacchiere giganti, con i pezzi da spostare: i bambini più piccoli possono così divertirsi a imparare le mosse di ognuno.

Il corso base di scacchi a Castagnito comincerà sabato 20 gennaio in orario 10-11 nei locali della biblioteca civica. Si richiede di portare la scacchiera se la si ha.

Per maggiori info chiamare al numero 3382019507.