Unione Europea: sfide e prospettive alla vigilia delle elezioni 2024

A sei mesi dalle prossime elezioni, il ruolo dei media nella comunicazione dell’Unione europea e delle dinamiche politiche presenti all’interno delle sue istituzioni si fa sempre più centrale. Fare informazione in maniera chiara e coerente con l’attualità circa le sfide politiche ed istituzionali dell’UE non è cosa facile, tanto più alla vigilia di un appuntamento elettorale.

L’Associazione per l’Incontro delle Culture in Europa (APICE) ha deciso di realizzare un incontro, con il sostegno della Provincia di Cuneo nell’ambito del progetto “L’Europa a casa nostra”, con l’obiettivo di fornire una panoramica circa le più recenti sfide che hanno interessato l’Unione Europea, le azioni messe in campo per affrontarle e le prospettive politiche future in vista dell’appuntamento elettorale 2024: tra queste, il PNRR e le risorse europee, le politiche ambientali e quelle in materia di immigrazione e asilo.

25 gennaio 2024, ore 15.30 – 18.30 a Mondovì, Sala Confcommercio, Piazza Roma, 2

A tenere l’incontro saranno Franco Chittolina (Vicepresidente di APICE), Luca Giordana (Coordinatore delle attività di APICE), Denise Arneodo (Collaboratrice di APICE). Moderatore Gianni Scarpace (condirettore di “Provincia Granda”). La formazione avrà una durata complessiva di 3 ore, per le quali è previsto il riconoscimento di 3 crediti formativi per i giornalisti.

L’incontro è rivolto in particolar modo ai giornalisti, ma l’ingresso è libero e aperto al pubblico per chiunque fosse interessato a partecipare.

Per qualunque informazione è possibile contattare l’associazione APICE all’indirizzo info@apiceuropa.com o al numero 0171-501450