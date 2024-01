Calcio Serie D: mercoledì il primo turno infrasettimanale del 2024, Ligorna-Bra e Alba-Lavagnese

Il girone A di Serie D si prepara a tornare in campo: mercoledì pomeriggio è in programma il primo turno infrasettimanale del nuovo anno, nello specifico la 22^giornata (e terza di ritorno).

Alba e Bra in cerca di continuità dopo le belle ed importanti vittorie ottenute, rispettivamente contro Chisola e RG Ticino, nella domenica appena passata.

Giallorossi di scena sul campo del Ligorna con la possibilità di superare, in caso di vittoria, la squadra genovese che ha un punto in più in classifica. Albesi attesi dalla sfida casalinga con la Lavagnese in un delicato match salvezza tra due delle squadre che occupano attualmente il terzultimo posto a quota 21 punti (insieme al Chieri).

Fischio d'inizio alle 14,30 di mercoledì 17 gennaio.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Alba-Lavagnese: Guido Iacopetti di Pistoia

Albenga-Asti: Andrea Recupero di Lecce

Chieri-Derthona: Gennaro Decimo di Napoli

Varese-Borgosesia: Manuel Marchetti di L'Aquila

Fezzanese-Alcione Milano: Carlo Virgilio di Agrigento

Ligorna-Bra: Paolo Benestante di Aprilia

Pinerolo-Chisola: Silvio Torreggiani di Civitavecchia

Pont Donnaz-Gozzano: Mattia Maresca di Napoli

RG Ticino-Vado: Diego Castelli di Ascoli Piceno

Sanremese-Vogherese: Lorenzo Massari di Torino

CLASSIFICA

Alcione* 42, Albenga (-1), Chisola 37, Asti, Varese 35, Vado 34, Ticino, Ligorna 32, Bra* 31, Fezzanese 27, Derthona, Vogherese, Pinerolo 25, Gozzano 24, Sanremese 22, Alba, Chieri, Lavagnese 21, Pont Donnaz 19, Borgosesia 14

*da omologare il risultato di Bra-Alcione