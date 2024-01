Cross: Atletica Saluzzo protagonista ai campionati regionali di staffetta

A Saluzzo domenica 14 gennaio sono stati assegnati i primi titoli regionali di cross della stagione. Protagoniste le staffette, in gare le categorie sia assolute che giovanili, in una manifestazione che era valida, a livello individuale, per i Trofei Regionali di corsa campestre.

ASSOLUTI. Al femminile, la staffetta 4x2000 vede il netto successo di Atletica Pinerolo con una squadra giovane composta da Matilde Farinetti e Alice Rosa Brusin (entrambe classe 2008), Adele Farinetti (2006) ed Elisabetta Galliano (2003). Secondo posto per GAV (Colongo, Tummolo, Cerutti, Daverio), a trentatre secondi dalle vincitrici; più lontana la terza squadra classificata, Sisport (Torre, Cavalieri, Argirò, Rosato), che chiude con circa un minuto di ritardo dalle prime. Miglior tempo di frazione per Rosa Brusin, seguita da Cerutti, terze a pari tempo Daverio e Bouchard dell’Atl. Saluzzo.

Al maschile il successo arride all’Atl. Saluzzo di Lorenzo Laratore, Amorin Gerbeti, Francesco Mazza e Davide Castello che precede la squadra campione in carica della Pod. Valle Varaita composta da Matteo e Stefano Bagnus, Elia Mattio e Simone Giolitti; circa 40 secondi il distacco tra i due team con miglior tempo di frazione per Mazza, secondo Mattio, terzo Gerbeti.Sul terzo gradino del podio sale Vittorio Alfieri Asti (Ippolito, Monticone, Guarna, Lano).

GIOVANILI. Nella categoria ragazze, 36 le squadre impegnate nella staffetta 3x1000. Successo per la squadra del Balangero composta da Lisa Aimo Boot, Giorgia Poce e Stella Aimo Boot; le canavesane precedono l’Atl. Saluzzo (Audisio, Ruatta, Bonardo) e Novatletica Chieri (Maggiorotto, Cavagnino, Achino). Al maschile, sulla stessa distanza, vittoria dell’Atl. Saluzzo di Pietro Rosso, Pietro Verra e Federico Barotto; seconda piazza per Atl. Settimese (Pantaleo, Polidoro, Aiassa), terza Novatl. Chieri (Pinto, Petruzzi, Bosa). 32 le compagini al via.3x1500 la distanza sulla quale si sono cimentati i cadetti.

Al femminile (26 le squadre in gara) arriva davanti a tutti l’Atl. Saluzzo di Ilaria Vignolo, Francesca Sola e Vittoria Audifreddi, seconda Gaglianico (Lovisi, Musso, Perone); terzo posto per Avigliana For Fun (Cloralio, Giannini, Maritz). Al maschile (parterre più affollato, con 37 squadre al via), netto successo dell’Atl.Ivrea di Matteo Baffoni, Riccardo Mereu e Niccolò Salustri; gli eporediesi si impongono con poco più di 30 secondi su GAV (Zino, Ceretti, Cappelli) e su GS Pomaretto 80 (Ethan ed Elian Pons, Fornelli), separate tra loro da soli 3 secondi.

MASTER. La distanza è la stessa delle categorie assolute (4x2000). Al femminile, successo per Brancaleone Asti di Angela Lano, Federica Scoffone, Federica Laino, campione regionale SF40. Seconde, le portacolori dell’Atl. Santhià (Tahirova, Crocetti, Caldera, Li Sacchi), campionesse regionali SF35; terzo posto per Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo (Giuliano, Sciolla, Venezia, Porta), cui va il titolo regionale SF50. Titoli ancora per Atl. Santhià (Tomasova, Ambrogio, Di Massimo, Di Napoli) nella categoria SF45, e Brancaleone Asti (Valpreda, Sulis, Fausone, Giovine) tra le SF60.Al maschile Pod. Valle Varaita con Lorenzo Secco, Mattia Giovanni Armando, Simone Peyracchia e Manuel Solavaggione è il team più veloce di tutti, e fa suo il titolo regionale SM35. Secondo posto per GS Fulgor Prato Sesia (Guglielmetti Francesco e Claudio, Consoli, Medina), campione regionale SM40, terzo Borgaretto 75 (Catalano, Achino, Chiocchi, Giardiello), cui va il titolo regionale SM45. Titoli anche per Cambiaso Risso (Prandi, Arnaudo, Biglione, Dalmasso), nella categoria SM50, Atl. Roata Chiusani (Castellino, Gancia, Rabbia, Matarazzo), in quella SM55, Atl. Santhià (Zamuner, De Mori, Martini, De Napoli) tra gli SM60, Mezzaluna (Costa, Diodà, Bergamasco, Ruggiero) SM65, Atl. Susa Adriano Aschieris (Milan, Tosa, Fontan, Gentile) SM70.