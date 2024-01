Sci alpino maschile: Coppa Europa, Corrado Barbera nono nello slalom di Berchtesgaden

Secondo Slalom della Coppa Europa maschile domenica 14 gennaio a Berchtesgaden e successo svizzero.

Sulle nevi bavaresi Fadri Janutin s è fatto un regalo di compleanno in anticipo, visto che il 16 gennaio compirà 24 anni. Il rossocrociato dello Ski Club Obersaxen ha chiuso le due manche tra le porte strette con il tempo totale di 1’,57”,07/100, rimontando dal quinto posto e precedendo per 2/100 il norvegese Theodor Braekken dell’Ingierkollen Rustad Slalomklubb. Terzo a 10/100 l’altro svizzero e figlio d’arte Noel Von Grünigen dello Ski Club Schoenried.

Ancora una prova solida per Corrado Barbera: l’atleta cuneese del Centro Sportivo Esercito, campione mondiale Juniores in carica, è stato il migliore degli azzurri, rimontando fino alla nona piazza, con un distacco di 74/100. Punti anche per il poliziotto bergamasco Matteo Bendotti, quattordicesimo, per il poliziotto padovano Stefano Pizzato, diciottesimo, e per il carabiniere limonese Edoardo Saracco ,venticinquesimo.

Dopo il quattordicesimo posto nella gara di sabato 13 gennaio, Lorenzo Casagrande, atleta cuneese dello Sci Club Valchisone e figlio della campionessa olimpica Stefania Belmondo, ha fatto ancora meglio nel Gigante FIS-NJR di domenica 14 al Passo San Pellegrino. Sesto alla fine Lorenzo, ad 1”,18/100 dal vincitore Giorgio Baldo, che ha vinto la gara in 1’,53”,43/100. L’atleta ampezzano dello Sci Club 18 ha preceduto il céco Lukas Svatos (TJ Spartak Rokytnice) per 41/100 e il catalano Aniol Torres Casas (Granuec Ski Team) per 65/100. In gara c’era anche il torinese Nicola Migliardi del Valchisone: ha chiuso quarantunesimo sabato 13 e quarantaquattresimo domenica 14.