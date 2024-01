Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì rispetta il pronostico e piega 3-0 il Racconigi

Il VBC Mondovì inizia nel migliore dei modi l’ anno solare 2024, piegando al PalaItis il Racconigi per 3-0 (25-13,25-19,25-8) e conquistando così il settimo successo sulle otto gare sinora disputate. In classifica generale, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, i monregalesi salgono a quota 22, sempre a +1 sul Linguì Torino secondo, a +5 sul Santhià terzo, a + 6 sul Lasallaino Torino quarto ed a +7 sul Chieri quinto, che è la prima squadra che al momento sarebbe fuori dai play-off (si qualificano ai play-off promozione le prime quattro di ciascuno dei due gironi).

“Ripartire dopo una pausa non è mai facile – commenta coach Massimo Bovolo – perché si perde un po’ il ritmo partita, ma noi siamo stati bravi a giocare con la giusta determinazione ed attenzione, imponendo il nostro ritmo sin dall’ inizio. Ora concentriamoci sulla partita di domenica prossima a Torino contro il Linguì secondo, un test molto interessante e che potrà darci indicazioni utili sul livello da noi raggiunto.”

Assente Berutti, Massimo Bovolo è partito inizialmente con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Candela in banda, Turco e Caldano centrali, Fenoglio libero, dando ampio spazio durante la gara a Polizzi, Bessone, Borsarelli, Chessa ed al secondo libero Basso.Nel primo set i monregalesi partono forte e si portano rapidamente sul 5-1 con un bel diagonale di Garelli. Un muro di Turco vale l’ 11-3, poi, con Polizzi e Bessone in campo, un ace di Caldano firma il 17-8, quindi Genesio mette a terra il 20-10 ed infine un errore avversario al servizio regala il punto del 25-13.

Anche nella seconda frazione il VBC parte bene, portandosi prima sul 4-2 con Genesio e poi sull’ 11-7 con un bel primo tempo di Turco. Il Racconigi prova a rientrare e si porta sino a -1 (12-13), ma prima un attacco di Genesio, e poi un gran muro del neoentrato Borsarelli rilanciano i monregalesi, che prima si portano sul 21-15 con Genesio e poi chiudono 25-19 con un primo tempo di Borsarelli, mentre entrano Polizzi, Chessa e Bessone. Nel terzo set i monregalesi, che si schierano con Polizzi in regia, Genesio opposto, Bessone e Garelli in banda, Borsarelli e Turco al centro, Basso libero, partono lanciati e si portano prima sul 9-3 con un ace di Genesio, poi sul 13-4 con Bessone, successivamente sul 17-5 con Garelli, quindi, con Chessa in campo all’ ala, sul 21-6 con un ace di Polizzi ed infine chiudono 25-8 grazie ad un errore avversario al servizio.

Domenica per la nona ed ultima giornata del girone d’ andata il VBC Mondovì giocherà alle 18.30 a Torino contro il Linguì secondo in un interessante test che potrà dire il livello in cui al momento si trovano i monregalesi.