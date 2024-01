L'associazione Alec di Alba presenta il libro "Cosa ci salva da un terremoto?"

Domenica 21 gennaio alle 17.30 presso l’Associazione Alec in via Vittorio Emanuele II, 30, è in programma un incontro dedicato alla presentazione del libro di Alberto Abbà intitolato Cosa ci salva da un terremoto?

“Questo libro - commenta l’autore - è il racconto nato lungo il cammino a piedi Fabriano - L’Aquila nell'estate del 2021 attraverso le Terre Mutate, le quattro regioni del Centro Italia sconvolte dagli eventi sismici verificatisi dal 2009 al 2017. Sono pensieri e riflessioni, ma soprattutto il racconto degli incontri fatti e di una domanda che fa da filo conduttore, che poi è diventata il titolo del libro: Cosa ci salva da un terremoto? Una domanda intima e difficile a cui tutte le persone che ho incontrato hanno risposto in modo diverso, ma che vuole essere di stimolo anche per chi leggerà, per chi non ha vissuto quel tipo di tragedia della terra che trema, ma che comunque deve affrontare quotidianamente i propri terremoti personali. Ho cercato di riportare attraverso il filtro dei miei occhi e delle mie emozioni, parole, pensieri, cicatrici delle persone che si sono aperte, ma soprattutto i 'fiori di rinascita' di chi con grinta e coraggio ha deciso di restare e andare avanti; portare un pò di luce su luoghi in cui il terremoto è passato ormai da anni ma che a causa di una burocrazia lenta fatica a ritrovare una normalità”.

Durante l’incontro l’autore dialogherà con Sergio Gardino, guida escursionistica. Saranno proiettate fotografie e video del cammino e sarà possibile ammirare alcuni piccoli quadri di Valentina Aceto, nati grazie a questo percorso.

Alberto Abbà, piemontese, della zona delle Valli di Cuneo (Verzuolo), è diplomato in una scuola tecnica, laureato in Economia con l’interesse per il marketing e la comunicazione. Attualmente lavora nel settore non profit, dopo anni passati in azienda. Dal 2008 collabora con il Corriere di Saluzzo attraverso una rubrica di liberi pensieri dal nome che ne spiega il senso: Fermo Immagine.

Sergio Gardino, guida escursionistica ambientale SEQUOR emotional outdoor experience, ha come obiettivo di trasmettere esperienze uniche, immersi nella natura, ricercando il carattere emozionale e non solo funzionale o prestazionale delle stesse.