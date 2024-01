A Pagliero, frazione di San Damiano Macra, partecipate celebrazioni per Sant'Antonio

Domenica 14 gennaio la frazione Pagliero, in questo periodo silenziosa e quasi deserta ha accolto un considerevole numero di persone che hanno raggiunto, chi comodamente in auto, chi invece con una salutare camminata partendo da San Damiano, la borgata Chiesa per vivere insieme la tradizionale festa di Sant'Antonio.

Si tratta di un appuntamento annuale per gli abitanti della frazione, per quanti pur vivendo ormai lontani non mancano mai di ritornare a rivivere questa tradizione e per tanti vecchi e nuovi amici di Pagliero.

La celebrazione della Santa Messa alle ore 11, animata anche dai canti della corale La Reis che non manca mai a questo appuntamento, ha riempito di fedeli la vecchia chiesa, che hanno poi seguito la statua del Santo in processione. Terminato il momento religioso tutti i partecipanti si sono assiepati sul piccolo piazzale antistante la chiesa per partecipare all’incanto (vendita all’asta dei prodotti offerti). I prodotti erano veramente tanti spaziando da alcuni piccoli animali ad oggetti di artigianato, dolci, prodotti della terra, liquori e per oltre un’ora le offerte si sono susseguite e alcuni prodotti sono stati venduti a prezzo molto elevati. Il ricavato dell’iniziativa viene devoluto alla Parrocchia.

Durante l’incanto i partecipanti hanno potuto rifocillarsi con il ricevimento a base di dolci e bevande offerto e organizzato da un gruppo di “giovani” che ormai da parecchi anni collabora per animare e rendere sempre più vissuta la festa e già aveva offerto la colazione a metà camminata. I Massari ringraziano tutti coloro che in modo diverso hanno dato un importante contributo per la buona riuscita della festa e dicono arrivederci al prossimo anno