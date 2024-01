A Saluzzo per "Trame di Quartiere" la scrittrice Marcella Filippa con “Anna Bises Vitale: la narratrice”

Venerdì 19 gennaio alle 18 l’autrice Marcella Filippa presenta il suo libro “Anna Bises Vitale: la narratrice”, nell’ambito della rassegna culturale della biblioteca “Trame di Quartiere” e del programma del Giorno della Memoria 2024, organizzato dal Comune di Saluzzo.

L’appuntamento, in collaborazione con l’associazione Ratatoj è nella Sala tematica de “Il Quartiere”. Dialogano con la scrittrice l’assessora del Comune di Saluzzo Fiammetta Rosso e il presidente dell’Anpi cittadino Giorgio Rossi.

Marcella Filippa, autrice di numerosi libri di storie di donne, è direttrice della Fondazione Nocentini. Inoltre, per vent’anni è stata presidente dell’archivio “Benvenuto e Alessandro Terracini” di Torino e vicepresidente del Consiglio della Comunità ebraica di Torino

“A 85 anni dalla promulgazione delle leggi razziali e ad 80 dal rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943 – spiegano i responsabili della biblioteca - , l’autrice ci offre una nuova storia al femminile. Infatti, una bambina, soltanto perché ebrea, è costretta a lasciare Roma con la sua famiglia, i giochi, la scuola, gli amici, per intraprendere un lungo viaggio verso l’Argentina, e ritornare in Italia in età adulta”.

“La vita di Anna Bises Vitale – proseguono - fa parte a pieno titolo della storia del Novecento, delle sue ferite, degli urti della storia, con i quali donne come lei hanno dovuto fare i conti e riformulare la propria identità”.

Altro evento di “Trame di Quartiere” inserito nel cartellone del Giorno della Memoria il 29 gennaio con l’onorevole Emanuele Fiano che presenta “Sempre con me”.

“Trame” prosegue il 5 febbraio con Gianni Oliva, il 9 febbraio con Alberto Cavaglion, il 16 febbraio con Enrica Tesio e il 22 febbraio con Livio Arminio.