La cantautrice monregalese Annalisa Faella, in arte Anelie, presenta il brano "Silenzi"

"Sono trascorsi tre anni da questo primo grande obiettivo - racconta Anelie - non perché volessi stare in silenzio, ma perché ho voluto concentrarmi al massimo sulla mia preparazione teorica. Ho frequentato il CPM, un’accademia di musica di Milano, dove ho imparato e approfondito tecniche di canto, avendo inoltre l'occasione di confrontarmi con molti ragazzi e ragazze che mi hanno aiutata nel mio percorso, sia nella scrittura dei testi, che nella composizione di canzoni".

Rinnovarsi, crescere e acquisire nuove competenze. Dopo tre anni dalla realizzazione del primo singolo, “Attimi fatti di te” (leggi qui) , la cantautrice monregalese Annalisa Faella , in arte Anelie , è pronta per presentare al pubblico il suo nuovo brano, " Silenzi" , che sarà rilasciato sulle principali piattaforme musicali a partire da venerdì 19 gennaio .

"Questa canzone è stata scritta circa un anno fa in collaborazione con un autore di Milano. Parla di una storia d’amore, una storia complicata fin da subito. Molte volte facciamo fatica ad esprimerci come vorremmo ed io, molto spesso, pur di non dire la cosa sbagliata preferisco rimanere in silenzio. Con questa canzone ho deciso di mettere su carta i miei sentimenti, forse perché è l’unico modo per esprimere ciò che realmente sento. Spero che qualcuno possa riconoscersi in queste mie note.

Mi piacerebbe lasciare un messaggio: non vergognatevi mai di dire la vostra, parlate, sempre e comunque; non accontentatevi di un amore fittizio e fatto di bugie, nessuno lo merita. Non abbiate paura di dire di no, in qualsiasi circostanza".

Silenzi sarà disponibile su tutte le maggiori piattaforme digitali: Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube da venerdì 19 gennaio.

Qui il link per il pre-save del brano: https://orcd.co/anelie_silenzi