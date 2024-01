Cuneo: presto il progetto per un nuovo percorso ciclo pedonale in via Rocca

Il Comune di Cuneo pensa a un nuovo percorso ciclo pedonale di collegamento in via Rocca – nell’abitato di frazione Passatore - , che colleghi alcune case e il cimitero frazionale.



Un progetto che coinvolge un’area di 19.601 metri quadri adiacente alla banchina sterrata della via e di proprietà di alcuni privati, già resisi disponibili alla cessione – per una cifra totale di 15.548 euro – all’ente: lo scorso 3 luglio i proprietari hanno firmato la cessione volontaria e lo scorso dicembre la giunta ha approvato l’acquisizione.



Con l’inizio dell’anno in corso procedono poi i lavori per la redazione del progetto esecutivo.



Alla fine del mese scorso lo studio Tecnolusso di Cuneo ha presentato un’offerta da 1.199 euro per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.