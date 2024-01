Intervento in valanga: 50 tecnici del soccorso alpino si addestrano al Palanfrè

Le delegazioni XV Alpi Marittime, XIV Mondovì e XII Monviso del Soccorso Alpino Speleologico Piemontese si sono ritrovate a Palanfrè nel Comune di Vernante ieri lunedì 15 gennaio per simulare un intervento di soccorso e recupero in valanga.

Oltre cinquanta volontari soccorritori hanno partecipato all'addestramento tecnico-sanitario che simulava il Soccorso del paziente travolto da una valanga.

In ogni stazione, i soccorritori si sono esercitati sulla corretta valutazione della valanga, le corrette tecniche di ricerca e disseppellimento (con utilizzo di pala, artva e sonda) nonché di estricazione e valutazione sanitaria del paziente mettendo in pratica le nozioni apprese in una serata organizzata dai medici e infermieri delle varie squadre la scorsa settimana.

Infine la giornata formativa ha visto la partecipazione di tutti i tecnici di Soccorso ad un unico grande scenario con travolti che, dopo essere stati individuati, sono stati trasportati a valle con i presidi barella "Rolly" e Toboga. Ha preso parte all'esercitazione anche un'unità cinofila, componente fondamentale per la ricerca e l'individuazione dei sepolti da valanga.

Queste esercitazioni rappresentano un momento importante per i volontari del Cnsas, in quanto permettono di testare sul campo le tecniche, le attrezzature e le condizioni ambientali, creando e consolidando i legami tra le varie stazioni. Hanno collaborato all'organizzazione della giornata i finanzieri del Soccorso Alpino del Comando Provinciale di Cuneo.