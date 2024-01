La tangenziale di Asti, direzione Alba, rimarrà per un paio di mesi a una sola corsia. Slitta il ripristino dei velox

Avrà conseguenze più difficili del previsto sulla viabilità, l'incidente che ieri ha coinvolto un autoarticolato carico di grano, ribaltatosi in tangenziale in direzione Isola d'Asti Alba.



Il mezzo pesante prima di ribaltarsi all’esterno della carreggiata ha strisciato oltre un centinaio di metri di guard-rail e l'autista che ha riportato lievi ferite, è stato liberato dai vigili del fuoco.



La tangenziale rimarrà percorribile a una sola corsia per ben due mesi. Sembra infatti che i lavori sull'asfalto e sul guard-rail saranno più lunghi del previsto, tanto da far slittare i lavori di ripristino dei velox vandalizzati.