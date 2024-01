Rischio gelicidio, domani, sul Cuneese

Le previsioni di Arpa Piemonte per la giornata domani evidenziano il rischio del gelicidio o pioggia congelantesi.

Si tratta di un fenomeno raro che accade in presenza di temperature inferiori allo zero al suolo e di uno strato d'aria più mite in quota. Questo fa sì che non cada neve ma pioggia che, a contatto con il suolo, gela. Si tratta di un fenomeno particolarmente insidioso per la viabilità.

Qualcuno ricorderà che nel 2017 - era il 12 dicembre - venne addirittura chiusa una tratta dell'autostrada Torino-Savona, proprio per la pericolosità del fenomeno.

Il bollettino meteorologico emesso alle 11.55 di oggi 16 gennaio prevedono, per domani, precipitazioni deboli sparse sulle pianure, diffuse sulle Alpi con possibile neve mista a pioggia a quote collinari nelle zone pedemontane al mattino e alla sera e, appunto, possibile pioggia congelatesi su basso Cuneese e Alessandrino.

La Provincia ha già attivato, con le temperature ormai da giorni sotto zero nelle ore notturne, la macchina degli oltre 200 appaltatori sulle strade di competenza. Si procederà, quindi, con lo spargimento di sale antigelo e ghiaia.

Il presidente Luca Robaldo invita a guidare con la massima presenza ed, eventualmente, ad evitare gli spostamenti non necessari.