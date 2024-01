Stallo demografico a Mondovì, il sindaco Robaldo: "La sfida è quella di accrescere il potere attrattivo della città"

Gentile direttore,

vorrei approfittare della sua disponibilità per condividere, da cittadino ancora prima che da sindaco, alcune brevi riflessioni sulle prospettive demografiche della nostra città, dopo la puntuale pubblicazione delle statistiche annuali.

Tre elementi, in particolare, hanno attirato la mia attenzione: il calo delle nascite, innanzitutto, una tendenza ormai consolidata sull’intero territorio nazionale alla quale, in questo momento, sto contribuendo anche io, frutto di contingenze sociali, economiche e culturali che sovrastano, per ovvie ragioni, l’azione amministrativa locale.

La mancata redistribuzione demografica in favore dei borghi e delle piccole città di provincia, poi, che molti studiosi avevano ipotizzato e auspicato in seguito alla crisi pandemica. Ad oggi, infatti, l’intero Monregalese, alla stregua di molti altri territori analoghi, non sembra aver beneficiato di alcuna spinta numerica in tal senso (se si eccettuano modesti movimenti tra un comune e l’altro), effige di quanto sia ancora forte l’attrattività dei grandi centri urbani soprattutto relativamente ad alcuni servizi.

In ultimo, il relativo equilibrio demografico che da oltre un secolo contraddistingue la nostra città, se si pensa che nel 1861 Mondovì contava già 16.683 residenti (divenuti 20.536 nel 1961), mentre Alba e Bra misuravano rispettivamente 10.690 e 13.908 abitanti, diventati oggi 31.282 e 29.972. Una stasi di per sé non certo positiva, figlia di precisi sviluppi socioeconomici, per combattere la quale credo sia necessaria un’azione corale e condivisa. In un momento storico in cui la contrazione demografica attanaglia molte società occidentali nel loro complesso, accrescere il potere attrattivo di Mondovì diventa quindi una sfida da vincere insieme, per la quale non esistono ricette semplici e immediate.

Ecco perché stiamo lavorando per ottenere investimenti e per proseguire nel percorso di rilancio della nostra città. Come sindaco e come rappresentante delle Istituzioni, allora, rimango come sempre a disposizione di chiunque voglia contribuire a costruire la Mondovì del domani, consapevole che soltanto attraverso un approccio comunitario e uno sguardo univoco, nel rispetto delle diversità di vedute, sia possibile affrontare una delle più grandi sfide del nostro futuro.

Luca Robaldo