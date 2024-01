Venerdì 19 gennaio a Verzuolo presentazione del romanzo “Semi” di Enrico Gallo

"Semi" è il titolo del romanzo d’esordio di Enrico Gallo che sarà presentato venerdì 19 gennaio alle 17,45 a Verzuolo in Palazzo Drago (in via Marconi 13).

Il libro pubblicato da “Nerosubianco edizioni” racconta l'importanza della lealtà, la storia di un'amicizia e la bellezza di un messaggio straordinario che forse soltanto la musica è in grado di trasmettere.

Viene narrata la storia di Michel un contadino che dopo aver vissuto sulla propria pelle la tragedia di una guerra mondiale, sogna una vita tranquilla e riservata, con la sua famiglia e nella sua cascina. Ma ha fatto una promessa, in tempo di prigionia e deve mantenerla ad ogni costo.

Enrico Gallo è nato nel 1976 e vive a Cuneo.

È un grande appassionato di letteratura, musica e teatro, con cui si diletta da svariati anni.

L'autore, dialogherà con Christian Marino e l'incontro sarà allietato da letture e interventi a cura di Corrado Vallerotti e Annachiara Busso.

Ingresso libero.