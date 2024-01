Il servizio di catering festa di cui parliamo in questo articolo è un servizio popolare da molti anni e si sa che con il passaparola funziona sempre così che magari lo prova un nostro amico che potrebbe già avere addirittura un'impresa di riferimento e poi noi siamo incuriositi dallo sperimentare i loro servizi perché vogliamo organizzare una festa.

Inevitabilmente quando si parla di festa si rimane un po' sul generico nel senso che comunque ci sono tanti tipi di feste possibili e potremmo voler organizzare una festa di compleanno per un nostro figlio che compie 18 anni.

Così come potremmo volere organizzare una festa per l’anniversario dei 50 anni di matrimonio dei nostri genitori, fino ad arrivare ad un evento aziendale oppure ad una festa di laurea e davvero sono solo degli esempi perché ci sono tanti motivi per organizzare una festa.

Tra l'altro potremmo parlare di persone che volendo fare qualcosa in grande sanno che da solo non ce la potrebbero fare a preparare le varie pietanze e soprattutto sono persone che vogliono evitare di andare nel classico ristorante, nella classica trattoria o nella classica pizzeria e vogliono invece organizzare un qualcosa di diverso.

Sono persone che potrebbero decidere di affittare una location e da questo punto di vista le possibilità di sicuro non mancano soprattutto nelle grandi città.

Quindi magari vogliamo organizzare una festa di laurea e quindi decidiamo di affittare una villa con giardino esterno dove poter bere e danzare e per la parte del cibo potremmo contattare un'impresa di catering per chiedere di portarci varie pietanze a domicilio o addirittura di venire a cucinarle in loco ove ci fosse una cucina e ove i proprietari fossero d’accordo.

Certo dipende tutto da quanto possiamo spendere magari anche per il classico evento aziendale e da questo punto di vista stanziare un budget non fa mai male, fermo restando che poi sarà un budget che noi dovremmo riuscire a suddividere tra le varie voci di spesa e non è mai un qualcosa di semplice, soprattutto quando lo stesso è abbastanza limitato.

Non dobbiamo mai scegliere un'impresa che si occupa di catering solo per le tariffe che ha

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sarebbe importante non fare l'errore che ancora molte persone compiono in buona fede, di scegliere un'impresa non solo nel caso nel settore del catering ma in generale, solo perché abbiamo visto dal sito internet che ha delle tariffe basse e quindi senza nemmeno preoccuparci più di tanto della qualità del servizio e questo è un errore strategico da non fare.

Infatti, non ha senso solo perché vogliamo spendere meno magari affidarci ad un'impresa che non utilizza ingredienti freschi di qualità e con il rischio di fare una cattiva figura con i nostri invitati e in questi casi è meglio non organizzarla proprio una festa.

Anche perché a dirla tutta, a prescindere dall’evento al quale partecipiamo, in Italia siamo molto pretenziosi quando si tratta di giudicare quello che mangiamo perché siamo abituati bene da questo punto di vista.