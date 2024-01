Disponibile su Amazon “Quando potevamo ballare per Strada” Il nuovo libro di Patrizia La Daga

È disponibile su Amazon il nuovo e audace romanzo "Quando Potevamo Ballare per Strada", un'opera che ha atteso il momento giusto per emergere, scritto da Patrizia La Daga, milanese, giornalista professionista che ha lavorato per molti anni nella carta stampata e in Tv occupandosi soprattutto di business ed economia, prima in Italia e poi in Spagna, a Barcellona, dove vive dal 1999.

Scritto nel turbolento periodo post-attentati del 2001 e conservato in un cassetto per anni, su suggerimento di vari editori che lo consideravano troppo provocatorio, questo romanzo è ora pronto a catturare i lettori con la sua storia intensa e attuale.

"Quando Potevamo Ballare per Strada" è il diario immaginario di Giulia, un'anziana che, nel 2058, si nasconde nella cantina della sua dimora per sfuggire a un regime integralista oppressivo. In un mondo dove le donne sono ridotte a schiave invisibili e la cultura è soffocata, Giulia racconta di un passato lontano, un tempo in cui era possibile vivere liberamente, amare e godere delle piccole gioie della vita.

Il romanzo si muove agilmente tra passato e presente, tra le città di Milano, Montecarlo e New York, seguendo la vita di Giulia – un viaggio dal sogno giovanile di successo e amore alla cruda realtà di un mondo post-apocalittico. In questo contesto distopico, che unisce critica sociale, fantapolitica e intensità emotiva, il libro diventa un appassionante racconto d'amore e una riflessione sulla libertà e sul coraggio.

"Quando Potevamo Ballare per Strada" non è solo un romanzo, ma un viaggio emozionante attraverso l'amore in tutte le sue forme, specialmente quello per la libertà, un valore sempre presente nel libro, sia nelle scelte individuali che in quelle collettive.

Giulia, con la sua anima coraggiosa e ribelle, ci guida attraverso i ricordi di un'epoca perduta, un tempo di progressi tecnologici, ma anche di disuguaglianze e tensioni, che nell'immaginario dell'autrice hanno portato a un finale catastrofico. Il suo diario è un atto di resistenza, un modo per mantenere viva la memoria di un passato che, nonostante le sue imperfezioni, permetteva libertà e felicità.

Disponibile ora su Amazon, "Quando Potevamo Ballare per Strada" è un romanzo che incanta, commuove e fa riflettere. Un viaggio letterario che non vorrete perdere! https://www.patrizialadaga.com/



Patrizia La Daga milanese, giornalista professionista, ha lavorato per molti anni nella carta stampata e in Tv occupandosi soprattutto di business ed economia, prima in Italia e poi in Spagna, a Barcellona, dove vive dal 1999. Freelance e imprenditrice, oggi si dedica soprattutto al settore degli eventi e delle pubbliche relazioni e collabora spesso con le istituzioni italiane in Spagna per promuovere il made in Italy fuori dai confini nazionali.

Lettrice appassionata, nel 2012 crea il blog Leultime20.it, dedicato ai temi sociali e letterari nel quale intervista grandi personaggi della cultura italiani e internazionali. Sempre alla ricerca di nuovi progetti, nel 2016 fonda il magazine online ItalianiOvunque.com, oggi partner del portale Tiscali.it, che si propone di promuovere il talento degli italiani nel mondo.

Già autrice di manualistica per Franco Angeli (Il negozio del 2000 - Istruzioni per il successo) nel dicembre 2023 pubblica per la prima volta su Amazon il suo romanzo “Quando potevamo ballare per strada”.