Un viaggio di colore e passione: CamperARTE, l'iniziativa artistica di Claudia Ottone nel Sud della Spagna

Nel magico mondo dell'arte, l'insegnante di pittura medianica Claudia Ottone, artista piemontese, si prepara a portare la sua passione on the road con un viaggio itinerante senza precedenti nel sud della Spagna. L'iniziativa, denominata CamperARTE, non è solo un viaggio, ma un'avventura artistica che coinvolgerà Claudia Ottone e le sue allieve in un'esperienza unica e indimenticabile.

Durante il percorso attraverso i paesaggi mozzafiato del sud della Spagna, Claudia Ottone e le sue allieve trasformeranno il camper in uno studio ambulante, dipingendo tele che, alla fine del viaggio, saranno donate ai passanti delle varie tappe. Questa iniziativa non è solo un modo per esplorare la bellezza del luogo, ma un modo di avvicinare le persone all'arte in modo tangibile e coinvolgente.

Il cuore pulsante di CamperARTE è il desiderio di Claudia Ottone di rendere l'arte accessibile a tutti. Il motto che guida questa avventura artistica è "la bellezza salverà il mondo", un richiamo alla potenza trasformatrice dell'arte nella vita di ognuno di noi. Claudia Ottone, con il suo impegno e la sua passione, spera di contribuire a rendere l'arte un elemento essenziale della vita quotidiana di tutti.

Ma l'avventura non si ferma qui. Per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, l'evento sarà parzialmente condiviso in diretta sulla pagina Instagram " Claudia Ottone Abstractart ". Gli spettatori avranno l'opportunità di seguire in tempo reale il processo creativo, immergendosi nella magia della pittura e della condivisione artistica.

CamperARTE è più di un semplice viaggio; è un'opportunità di connettersi con l'arte in modi nuovi e stimolanti. Un'occasione per scoprire che la bellezza può davvero salvare il mondo, un pennello alla volta. Siete pronti a unirvi a Claudia Ottone e alle sue allieve in questa avventura artistica che cambierà il modo in cui vediamo il mondo?