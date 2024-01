Domeniche di visite guidate alla mostra Fotografia è donna a Saluzzo

Domenica 21 e 28 gennaio, ore 15.30, visite guidate alla mostra Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi alla Castiglia di Saluzzo.

Un’occasione speciale per conoscere la grande fotografia d’autore Magnum Photos attraverso i reportage e i lavori di 22 autrici e 6 autori della celebre agenzia. La mostra Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi è un percorso fra le più iconiche immagini sul tema realizzate in prima persona da autrici di fama internazionale e da alcuni celebri colleghi che, guardando alla condizione femminile nel mondo, hanno documentato le mutazioni sociali degli ultimi settant’anni.

Attraverso sei nuclei tematici, la mostra racconta come il corpo sia stato emblema del trascorrere del tempo individuale e di quello storico. Affrontando situazioni anche molto diverse tra loro, nello spazio geografico e negli anni, il percorso presenta uno spaccato sulla vita delle donne, dalla fine del secondo conflitto mondiale ad oggi. Le visite guidate avranno il costo di 13 euro, 7 euro per i possessori di Abbonamento Musei e sarà gratuita per bambini e bambine sotto ai 6 anni. Ritrovo alle ore 15.30 alla biglietteria della Castiglia (Piazza Castello, 1 – Saluzzo).

La visita sarà a numero chiuso, pertanto è necessario prenotare inviando una email a musa@itur.it, oppure chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334.