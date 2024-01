Il rombo delle Fiat 500 scalda i motori per l'edizione 2024 di “Un Borgo di cioccolato”

Saranno due giorni dedicati all’arte di fare e mangiare cioccolato. Con il rombo delle Fiat 500 in raduno nazionale. Tutto questo sarà l'edizione 2024 di “Un Borgo di cioccolato”.

La manifestazione dedicata al “cibo degli dèi” si terrà a Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo sabato 2 e domenica 3 marzo.

“Un Borgo di cioccolato è stato affidato dal Comune all'Ente Fiera per il biennio 2023/24, sempre in collaborazione con gli Amici del cioccolato, Confartigianato, e Pino Oliva – spiega il presidente Fabrizio Massa -. Ci saranno le dimostrazioni dei ragazzi delle Scuole di Arte Bianca di Cnos Bra, Cnos Savigliano e Alberghiero Mondovì, esposizione delle opere di cioccolato, oltre agli stand per la vendita di dolci e cioccolato.Grande novità riguarda il percorso che partirà dall'ingresso principale su via Vittorio Veneto per poi terminare nel cortile con lo street food”.

Appena varcata la soglia di Palazzo Bertello sembrerà di entrare nella Fabbrica di Cioccolato. Grazie alle macchine di Selmi Srl portate grazie all'impegno di Pino Oliva - tra gli ideatori di questo evento nato nel 2001 - ci saranno cascate di cioccolato e si potrà osservare come vengono realizzati i cioccolatini. Non mancherà anche lo show cooking incentrato ovviamente sul “cibo degli dèi”, con possibilità di degustare piatti che mescolano i sapori di dolce e salato.

Poi le sculture di cioccolato da votare e l'opera principale sarà dedicata alla Fiat 500.

Ma non basta. Si svolgerà anche il primo concorso nazionale “La pralina di un borgo di cioccolato”, organizzato dall’associazione Amici del Cioccolato, Pasticceri della Provincia Granda, il Comune di Borgo San Dalmazzo e l’ente Fiera Fredda, in collaborazione con la Confartigianato Cuneo, l’ATL di Cuneo e con il patrocinio di Pasticceria Internazionale.

Il concorso è riservato a tutti gli studenti degli istituti alberghieri, dell’Arte Bianca e dei centri professionali, la partecipazione sarà a coppie, massimo tre coppie per istituto.

La finalità della competizione è la realizzazione della Pralina di un Borgo di Cioccolato che, regolamentata da un disciplinare, potrà essere prodotta dalle pasticcerie che aderiranno al progetto.

Domenica 3 marzo l'evento si concentrerà sempre a Palazzo Bertello ma verrà coinvolto anche il centro storico.

Spiega Fabio Armando, assessore alle Manifestazioni del Comune di Borgo San Dalmazzo: “Vedremo il cioccolato sui motori con il Raduno nazionale delle Fiat 500, per la prima volta sul nostro territorio. Ci saranno un centinaio di mezzi parcheggiati lungo via Vittorio Veneto e via Don Ghibaudo. Poi il percorso gastronomico dedicato al cioccolato con cinque punti degustazione, musica nelle piazze e il mercatino degli hobbisty di madeincuneo. Insomma, domenica sarà un grande momento di festa da vivere”.