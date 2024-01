Torna la cena più amata dai Single!

Il 27 gennaio, presso la suggestiva location Lago La Sirenetta ( Strada Solerette 9, Savigliano ), si svolgerà la serata perfetta per te. Non perdere l'occasione di partecipare a una cena animata da buona musica e con la possibilità di scatenarti in una serata danzante!

Sarà una serata Indimenticabile

Una cena con atmosfera unica

Deliziosi piatti preparati con cura e pensati per rendere la serata speciale.

Tavoli eleganti e atmosfera accogliente per farti sentire a tuo agio.

Musica che accende la passione

Ci sarà una selezione musicale pensata per creare l'atmosfera giusta.

Il dj saprà coinvolgere tutti, rendendo la serata indimenticabile.

Serata danzante sotto le stelle

Dopo la cena, il lago sarà la cornice perfetta per una serata danzante.

Ballerete al ritmo della musica e condividerete momenti speciali con nuovi amici.

Prenota Subito il Tuo Posto!

Alcuni dettagli importanti

Data: Sabato 27 gennaio

Luogo: Lago La Sirenetta, Strada Solerette 9, Savigliano

Prenotazione obbligatoria entro il 22 gennaio al nr 340 3848047

Questa serata è pensata per single che cercano relazioni durature. L'evento offre un ambiente informale e divertente per conoscere persone interessanti. Se sei alla ricerca di qualcuno con cui condividere momenti speciali, questa è l'occasione giusta, partecipa e potresti trovare la persona che stavi aspettando.

Non perdere l'opportunità di vivere una serata unica, dedicata a chi è alla ricerca di nuove amicizie e relazioni significative. Prenota il tuo posto ora e preparati per una cena che promette di essere indimenticabile.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa esperienza unica!