"Grazie al personale della Pediatria di Mondovì per averci fatto sentire accolti e al sicuro"

Gentilissimo Direttore,



Desidero condividere con voi e i lettori la nostra positiva esperienza vissuta presso l'Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.



Si parla spesso di malasanità e critiche verso gli ospedali, voglio portare alla luce una realtà diversa, fatta di professionalità, umanità e cura.



In questi giorni nostro figlio di 2 anni è stato ricoverato presso il reparto di Pediatria.



Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine per l’eccezionale cura e l’attenzione che avete dedicato a mio figlio durante il suo ricovero. In un momento di preoccupazione e ansia, la vostra professionalità e gentilezza hanno reso tutto più sopportabile.



La dottoressa Fusco, in particolare, ha dimostrato una dedizione straordinaria. La sua competenza medica, la premura e la capacità di ascolto hanno fatto la differenza. Non solo è stata una dottoressa, ma anche un’amica e una guida durante questo periodo.



Vogliamo ringraziare anche tutte le infermiere e il personale che hanno lavorato instancabilmente per garantire il benessere di nostro figlio.



In un mondo in cui spesso si sente parlare di malasanità, è importante riconoscere quando le cose vanno bene.



Grazie per averci fatto sentire accolti e al sicuro.