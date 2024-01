Alba, studenti del Classico Govone eccellenti in francese

Il mese di novembre ha visto dodici degli studenti frequentanti l’ultimo anno della sezione a curvatura internazionale Esabac del Liceo Classico “Govone” di Alba impegnati nel conseguimento della certificazione di lingua francese (Dalf), che attesta in particolare il raggiungimento del livello C1, equivalente all’Advanced in lingua inglese.

Per affrontare la complessità e la lunghezza delle prove orali e scritte, queste ultime della durata di 4 ore, gli studenti - rispettivamente quattro della classe terza B e otto della terza C - hanno affrontato, seguiti dalla professoressa Marie Huot, una preparazione della durata di quasi un anno: il percorso, partendo dal febbraio scorso, si è intensificato progressivamente fino alla vigilia degli esami, tenutisi presso l’Alliance Française di Torino in due giornate.