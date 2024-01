Cuneo: i migliori atleti cuneesi premiati alla festa FIDAL

Sabato 13 gennaio a Cuneo (Sala San Giovanni – Via Roma 4) si è svolta la Festa di FIDAL Cuneo, nella quale sono stati assegnati i riconoscimenti per la stagione 2023 alle eccellenze della provincia Granda.

Il Sindaco del Comune di Cuneo Patrizia Manassero con l’Assessore allo Sport Walter Fantino, il Delegato provinciale del CONI e membro Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo Claudia Martin, la Presidente di FIDAL Piemonte Clelia Zola erano le massime autorità presenti. A fare gli onori di casa il Commissario per FIDAL Cuneo e Vicepresidente Vicario di FIDAL Piemonte Graziano Giordanengo.

Buona affluenza da parte delle società della provincia che sono tutte intervenute alla cerimonia. Tra i premi consegnati, le targhe agli atleti cuneesi che hanno vestito la maglia azzurra nella scorsa stagione e a coloro che sono saliti sui podi nazionali di tutte le categorie. Premiati anche tutti i campioni provinciali 2023, di ogni categoria e specialità.

Menzione poi per i premi speciali, consegnati quest’anno a Mauro Arcobelli per la sua attività come giudice, tecnico e dirigente; a Pod Valle Varaita, Atl. Saluzzo e Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo per i risultati societari a livello nazionale.

QUI L'ELENCO DEI PREMIATI