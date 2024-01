Winter Triathlon a squadre: secondo posto per la frabosana Maddalena Somà

I tricolori Winter Triathlon a Squadre di Cogne sul Gran Paradiso hanno incoronato Alessandro Saravalle e Axelle Vicari della Trisports.it. I due atleti, dopo esser stati protagonisti nella prima giornata di gare del Suzuki Winter Triathlon Circuit rispettivamente con il primo ed il secondo posto, diventano i nuovi campioni italiani di Winter Triathlon a Squadre ed indossano così la prima maglia tricolore dell'anno.

La coppia della Trisports.it ha vinto la gara, precedendo la coppia del Granbike Triathlon composta da Franco Pesavento e Maddalena Somà (23enne di Frabosa Soprana) secondi al traguardo e l'altra coppia della Trisports.it con Giuseppe Lamastra e Emile Cappelletti terza, poi non a podio perchè seconda squadra (come da regolamento).

Salgono così sul terzo gradino del podio, Elisa Sordello e Guglielmo Giuliano del Valdigne Triathlon che hanno tagliato il traguardo in quarta posizione.

L'appassionante gara, vede nella prima frazione la sfida tra Pesavento e Saravalle che arrivano insieme dopo la prova di mtb, con all'inseguimento Giuseppe Lamastra. Al primo cambio il duo è appaiato. Partono Somà e Vicari per la loro prima frazione di corsa. La Vicari arriva al cambio con una quindicina di secondi di vantaggio su Somà che a sua volta è seguita a 10'' da Cappelletti. Tornati in gara per la seconda volta gli uomini, Pesavento e Saravalle bissano il duello della prima giornata e della prima frazione, passa prima il testimone Saravalle dopo il suo allungo in bici con Pesavento a pochissimi secondi. Tutto si decide con la seconda volta sul percorso di Axelle Vicari e Maddalena Somà. Le due atlete di Trisport e Granbike sono in lotta ravvicinata per il titolo. Dietro di loro lotta tra Cappelletti ed il duo Sabbia e Sordello di Valdigne per il terzo posto. La Vicari prende subito il vantaggio decisivo nella corsa che incrementa nella frazione di sci di fondo. Seconda la coppia del Granbike. Terza Cappelletti che in gara stacca le due atlete del Valdigne Triathlon con Sordello, poi terza a podio, e Sabbia arrivate sotto l'arco Suzuki quarte e quinte.La due giorni di Cogne si è conclusa confermando il successo gioioso del Winter Triathlon.

Ora il testimone della stagione della specialità invernale passa a Forni di Sopra che nel fine settimana del 27 e 28 gennaio assegnerà i titoli italiani assoluti, junior e di categoria. Il Suzuki Winter Triathlon Circuit, dopo la seconda tappa di Forni di Sopra continuerà il 3-4 febbraio a Predazzo e finale a Valbondione 17-18 febbraio. Gran finale di stagione per il Winter Triathlon italiano a Pragelato con i Mondiali di Winter Triathlon e Winter Duathlon in programma dal 23 febbraio.