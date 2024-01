78 componenti delle aziende associate Federcasa in Vaticano per l'udienza generale del Papa

I rappresentanti di Federcasa in Vaticano

Grande emozione oggi per i presidenti ed i tanti componenti delle 83 aziende italiane associate a Federcasa che hanno partecipato all’udienza generale del Papa, in Vaticano.

“Abbiamo pensato che, una volta tanto, oltre agli abituali convegni ed assemblee fosse possibile organizzare qualcosa di stimolante e soprattutto emozionante – racconta il vice presidente ATC Piemonte Sud, Marco Buttieri di ritorno da Roma -. Così abbiamo deciso di ritrovarci per l’udienza del mercoledì con il Santo Padre”.

Un’esperienza esaltante quella appena vissuta: “Eravamo 78 componenti, tra le 83 aziende associate in Italia. Personalmente posso dire che è stato emozionate avere il Santo Padre ad una ventina di metri. Che è stato puntualissimo: alle 9,03 l’udienza era già iniziata, nell’imponente auditorium progettato dall’ingegner Nervi, davvero bellissimo".

"Il papa ha un carisma incredibile - continua Buttieri -: erano presenti 6 nazionalità diverse e lui ha tenuto l’udienza in ogni lingua. L’argomento era delicatissimo, incentrato sul rispetto di coppia, tema di attualità in seguito ai tanti casi di femminicidio degli ultimi tempi. Poi, il Papa ci ha invitati a pregare insieme affinché cessino le guerre in corso. Davvero una grandissima emozione”